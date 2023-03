The Flash: la nuova sinossi fa riferimento al Superman di Henry Cavill

Un accenno al Superman di Henry Cavill sarebbe contenuto nella nuova sinossi ufficiale di The Flash diffusa in rete da Warner Bros.

Una nuova sinossi di The Flash diffusa da Warner Bros conterrebbe un riferimento al Superman di Henry Cavill. Sappiamo che l'attore è stato escluso dal nuovo DCU per sopraggiunti limiti di età dopo essere apparso in un cameo nella scena post-credits di Black Adam.

Nella sinossi diffusa da WB si legge che Barry Allen dovrà salvare un "kryptoniano imprigionato... anche se non è quello che sta cercando". Eco la sinossi completa:

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l'annientamento del pianeta, e non ci sono supereroi a cui rivolgersi. Cioè, a meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso ad abbandonare la pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non è quello che sta cercando.

Il Barry Allen di Ezra Miller e il Superman di Henry Cavill hanno una lunga storia comune dopo essere apparsi insieme in Justice League del 2017, e Barry sa anche che Clark ha già sconfitto il generale Zod una volta, quindi dovrebbe essere proprio la sua incarnazione il kryptoniano che sta cercando ma che, a quanto pare, non troverà.

The Flash: Ezra Miller sarà rimpiazzato da Grant Gustin nel nuovo DC Universe? [RUMOR]

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

In precedenza, l'insider dell'intrattenimento KC Walsh aveva rivelato che Henry Cavill aveva un cameo in The Flash sullo schermo dove Allen lo scorgeva nel pieno dei suoi poteri:

"Non era Clark Kent, era Superman nella forza della velocità, e Flash lo vede e dice 'Oh, qui è dove sei stato tutto il tempo?'"

Dopo questo scoop, nuovi rumor hanno lasciato intendere che i cameo di Henry Cavill e Gal Gadot in The Flash sono stati rimossi in vista dell'annuncio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Le informazioni riguardanti questi cameo non sono state confermate dalla Warner Bros.