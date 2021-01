The Flash, Michelle Pfeiffer parla di un possibile ritorno di Catwoman: "Sarei interessata"

L'attrice Michelle Pfeiffer ha parlato della possibilità di riprendere l'iconico ruolo di Catwoman in occasione del film The Flash.

The Flash riporterà sul grande schermo alcuni volti legati al passato dei film della DC e ora Michelle Pfeiffer ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Catwoman.

Nel film dovrebbe apparire Michael Keaton che riprenderà l'iconica parte di Batman interpretata nei lungometraggi di Tim Burton.

Michelle Pfeiffer, intervistata da ScreenRant, ha ammesso che sarebbe felice di ritornare nei panni di Catwoman. L'attrice, parlando del film The Flash e di una sua possibile apparizione, ha dichiarato: "Sarei interessata se qualcuno me lo avesse chiesto, ma nessuno lo ha ancora fatto".

La star ha interpretato per la prima volta Selina Kyle in Batman - il ritorno, lungometraggio con protagonista anche Danny DeVito.

L'affascinante personaggio è poi tornato sul grande schermo in occasione di Il cavaliere oscuro - Il ritorno, film in cui era stato interpretato da Anne Hathaway, e nel flop Catwoman con protagonista Halle Berry.

In The Batman, il progetto diretto da Matt Reeves in arrivo nelle sale nel 2022, Selina avrà invece il volto di Zoe Kravitz.

Andy Muschietti, alla regia di The Batman, sembra voler introdurre il multiverso presente tra le pagine dei fumetti della DC in occasione di The Flash, che avrà come protagonista Ezra Miller.

La presenza di Michael Keaton potrebbe forse aprire le porte a un'entrata in scena di Catwoman e sarà interessante scoprire se le parole di Michelle Pfeiffer convinceranno gli sceneggiatori e produttori a coinvolgerla nel progetto.