The Flash: Michael Keaton svela che ha indossato lo stesso costume di Batman di 30 anni fa

Michael Keaton ha parlato della sua esperienza sul set di The Flash svelando che ha indossato il costume di Batman creato 30 anni fa per il film di Tim Burton.

The Flash riporterà in scena il Batman interpretato da Michael Keaton e l'attore, ospite del talk show di Stephen Colbert, ha raccontato che sul set ha utilizzato lo stesso costume di 30 anni fa.

L'attore, infatti, ha avuto l'iconico ruolo di Bruce Wayne quando è stato diretto da Tim Burton.

Michael Keaton ha parlato del suo ritorno nel mondo dei fumetti della DC dichiarando: "Non ho avuto alcun problema. L'ho indossato senza problemi. Stesse dimensioni, stessa vestibilità".

L'interprete di Bruce Wayne ha poi ironizzato sul film dedicato alle avventure di The Flash dichiarando: "Penso che ci siano qualcosa come 77 Batman. Probabilmente dovrebbero formare il proprio sindacato". Keaton ha però ammesso che non ha trascorso del tempo insieme ai suoi eredi, come George Clooney.

Nell'attesa di scoprire le prime anticipazioni del ritorno del ritorno della versione targata Burton di Bruce Wayne, il regista Andy Muschietti ha condiviso una foto che mostra un dettaglio del costume dell'Uomo Pipistrello.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel cast del progetto, oltre alla star Ezra Miller, ci saranno anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons che sarà Iris West, Maribel Verdù che ha la parte di Nora Allen e Ron Livingston che sarà Henry Allen.