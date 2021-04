The Flash: Michael Keaton confermata la sua presenza nel cast del film con Ezra Miller

Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman nel film The Flash, come confermato a The Wrap dall'agenzia della star, ICM Partners.

L'attore aveva qualche mese fa spiegato i motivi per cui non era ancora certo della sua partecipazione al progetto diretto da Andres Muschietti, sottolineando che era in difficoltà nel decidere se andare all'estero durante la complicata situazione sanitaria.

In The Flash l'attore Michael Keaton interpreterà così nuovamente la parte iconica di Batman, ovvero Bruce Wayne, dopo quasi trenta anni.

L'attore aveva spiegato: "Sono preoccupato per la situazione del COVID nel Regno Unito più di tutto il resto. Quello determinerà ogni cosa ed è per questo motivo che vivo distante dalla città e mi tengo a distanza da tutti, la questione del COVID mi preoccupa realmente. Si tratta del primo elemento che considero con tutti i progetti. Rifletto sulla situazione e penso 'Mi ucciderà, letteralmente?'. E se non è una questione da tenere in considerazione allora ne parleremo".

Commentando l'ipotesi di riprendere la parte di Batman, tuttavia, Michael aveva ammesso: "Sarà divertente. Bisognerà scoprire cosa accadrà". Alla regia ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

The Flash dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".