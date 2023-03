The Flash, il merchandise spoilera il look del villain: è Dark Flash

Dopo le prime indiscrezioni, ora abbiamo un'immagine migliore del look del vero villain della pellicola, che non sarà lo Zod di Michael Shannon.

Dopo le prime rivelazioni su Dark Flash, sono trapelate online altre action figure relative al film The Flash, che non solo ci danno un ulteriore sguardo ai protagonisti della pellicola per come appariranno, ma confermano che sarà proprio questa versione "negativa" di Flash il vero villain.

Sembra infatti che il personaggio in questione sia stato inventato appositamente per il film, e che sia un mix tra il Reverse Flash - storica nemesi di Barry Allen - e il Black Flash. Questi giocattoli hanno anche rivelato un'immagine migliore di Flash, del giovane Barry Allen che indossa una tuta da pipistrello modificata, di Supergirl, del Batman di Michael Keaton e del Crociato incappucciato di Ben Affleck con il suo nuovo costume.

La sinossi principale di The Flash recita quanto segue: I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l'annientamento dell'umanità, e non ci sono Supereroi a cui rivolgersi.

Questo finché non scopre l'esistenza di una versione alternativa di Batman, molto diversa dal Bruce Wayne che ha conosciuto.

The Flash arriverà nelle sale il prossimo giugno.