The Flash: il maniero del Batman di Michael Keaton circondato dal fumo nelle foto dal set

Nuove foto dal set inglese di The Flash mostrano il maniero di Batman versione Michael Keaton circondato dal fumo; Bruce Wayne è in pericolo?

Nuove foto dal set inglese di The Flash mostrerebbero il maniero del Batman di Michael Keaton circondato dal fumo. Il maniero in questione sarebbe Burghley House, già usata nei film su Batman di Tim Burton come dimora di Bruce Wayne.

Le foto emerse su Twitter mostrano macchine del fumo utilizzate nel terreno che circonda Burghley House, anche se, come ha sottolineato "Rutland & Stamford Sound", c'è una stretta sorveglianza intorno al set di Wayne Manor, il che significa che le star di The Flash non sono raggiungibili dall'obiettivo dei curiosi. E sfortunatamente la figura con un lungo mantello nero mostrata nel tweet sembra essere un membro della troupe con una lunga giacca di pelle e non il Batman di Michael Keaton.

The Flash, la cui sceneggiatura è firmata da Christina Hodson di Birds of Prey, adatterà l'iconica trama di Flashpoint dai fumetti e vedrà lo Scarlet Speedster (interpretato da Ezra Miller) viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di impedire l'omicidio della madre, il suo viaggio però darà inavvertitamente vita a una nuova linea temporale in cui il Batman di Keaton si troverà a proteggerlo.

The Flash è diretto dal regista di It Andy Muschietti ed è prodotto da Marianne Jenkins con Michael Disco e Barbara Muschietti. L'uscita di The Flash al cinema è prevista per il 4 novembre 2022.