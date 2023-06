The Flash, la verità sui camei presenti nel film: 'Realizzati con estratti da Youtube'

La supervising sound editor Nancy Nugent ha rivelato che i camei presenti in The Flash sono stati realizzati con materiale d'archivio preso direttamente da YouTube.

Iniziano ad emergere nuove indiscrezioni sui camei presenti in The Flash, in particolar modo quelli relativi ai momenti finali del film dove Barry Allen attraversa varie linee temporali nella Speed Force. Come rivelato dalla supervising sound editor Nancy Nugent si è trattato di materiale d'archivio preso da YouTube.

"Vi dirò la verità, molto di quel materiale è stato preso da YouTube. Stavamo cercando delle vecchie clip di archivio e dovevamo rimuovere le musiche oppure pulirle in termini di qualità. Ma è stato molto più semplice capire quali proprietà potessimo utilizzare, reperirle dal web, pulirle e utilizzarle".

La questione dei camei ha sollevato un polverone mediatico soprattutto perchè si trattava di attori scomparsi come Christopher Reeve nei panni di Superman e Adam West in quelli di Batman. La scelta di utilizzare la CGI per riportare indietro attori defunti è stat definita macabra e irrispettosa, mentre Kevin Smith li ha difesi ritenendoli un omaggio al passato.

Come accade spesso con le grandi produzioni esiste sempre un montaggio iniziale ben più ampio della versione finale. Esiste quindi un director's cut di The Flash, ma non sappiamo se vedrà mai la luce.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista. "Alla fine dei sei mesi sembra tutto divertente, ma all'inizio è il caos più assoluto. In ogni caso penso che la versione vista al cinema sia la migliore".