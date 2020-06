The Flash: Jeffrey Dean Morgan sarà Batman?

Jeffrey Dean Morgan nei panni del Comico in una scena di Watchmen

Un nuovo rumor suggerisce che Jeffrey Dean Morgan potrebbe apparire nel film The Flash, interpretando Batman. La notizia viene dal sito The Cinema Spot, le cui fonti dicono che le conversazioni ufficiali tra l'attore e la Warner Bros. potrebbero iniziare a breve.

La presenza dell'attore nel film è un'eventualità di cui si parla da quattro anni, dato che Morgan è già stato Thomas Wayne negli altri lungometraggi del DC Extended Universe e il film sulle avventure in solitario di Barry Allen dovrebbe almeno in parte adattare la storyline Flashpoint. In quella storia, le azioni di Barry (tornato indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre) creano una timeline alternativa dove, tra le altre cose, i coniugi Wayne sopravvissero all'aggressione di Joe Chill, che invece costò la vita al giovane Bruce. Thomas divenne Batman, mentre Martha, impazzita per il dolore, divenne Joker. Questa versione del vigilante di Gotham ha poi un ruolo importante nell'aiutare Barry a rimettere le cose a posto.

The Flash: Grant Gustin e Matt Letscher nella premiere della stagione 3

The Flash è previsto per giugno 2022, dopo svariati ritardi di produzione legati principalmente ai passaggi di consegne in cabina di regia, prima dell'arrivo di Andres Muschietti (la primissima data d'uscita era stata fissata al 2018, stesso anno di Aquaman). La sceneggiatura è di Christina Hodson, già autrice del copione di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), e nel ruolo di Barry Allen ritroveremo Ezra Miller, già apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League.

Si tratterà del terzo adattamento di Flashpoint nell'arco di dieci anni: la storyline è già stata oggetto di una trasposizione piuttosto fedele in forma animata, all'interno del filone dei DC Universe Original Animated Movies, ed è anche stata all'origine del finale della seconda stagione di The Flash e delle ripercussioni viste nella terza, poi resettate qualche mese fa nel crossover Crisis on Infinite Earths.