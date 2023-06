The Flash inaugura il nuovo spazio di Arianteo Citylife con Lucca Comics & Games il 21 giugno

La proiezione di The Flash nella nuova area dell'intrattenimento milanese estivo sarà accompagnata da un'introduzione a cura di Emanuele Vietina, direttore Lucca Comics & Games, Nicola Peruzzi, direttore editoriale Panini Comics e Carmine Di Giandomenico, fumettista e autore regolare della serie The Flash: Rebirth per due anni.

Un nuovo luogo dell'intrattenimento milanese ospiterà tra pochi giorni uno straordinario appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di cinema e fumetto, e a chi vuole vivere un'esperienza inedita nelle serate estive in città: sarà una speciale proiezione di The Flash, promossa da Lucca Comics & Games e Anteo Spazio Cinema, ad inaugurare il prossimo mercoledì 21 giugno, alle ore 21, il nuovo spazio all'aperto Arianteo Citylife (Piazza Elsa Morante, Milano).

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Una serata di grande cinema che sarà arricchita da una speciale introduzione a cura di Emanuele Vietina, direttore Lucca Comics & Games, Nicola Peruzzi, direttore editoriale Panini Comics e Carmine Di Giandomenico, fumettista e autore regolare della serie The Flash: Rebirth fin dal primo numero e per due anni. Ed è proprio il lavoro fatto da Di Giandomenico sulle pagine del fumetto ad aver ispirato alcune delle innovazioni visive più emozionanti presenti nel film: l'idea di esaltare i superpoteri di Barry Allen (alias The Flash) attraverso la luce, ha infatti permesso di interpretare in modo completamente inedito le scie luminose del personaggio, donando ai suoi movimenti l'impatto visivo del fulmine.

The Flash, il regista svela la "cruciale differenza nel costume di Batman di Michael Keaton"

La serata del 21 giugno sarà quindi davvero eccezionale e assolutamente imperdibile non solo per i fan del personaggio e dell'universo DC Comics, ma anche per tutte le persone curiose di scoprire curiosità e notizie sul mondo dei cinecomics, tra reboot, multiversi e le incredibili evoluzioni di storie e personaggi.

Come rivela la nostra recensione di The Flash, nel film Barry Allen (Ezra Miller) sfrutta ai suoi poteri per viaggiare nel tempo. L'eroe si avventura nel passato nel tentativo di prevenire l'omicidio della madre e l'arresto del padre. Il suo viaggio scombina la linea temporale creando una nuova realtà in cui gli eroi della Justice League non esistono e la Terra sta per essere invasa dal Generale Zod (Michael Shannon). Barry Allen si unisce al suo io passato, intraprendendo un'avventurosa missione per salvare il mondo.