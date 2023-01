The Flash, il throwback carico di nostalgia alla prima stagione della serie dell'Arrowverse (FOTO)

The Flash, la longeva serie dell'Arrowverse, si concluderà con la prossima stagione, ovvero la nona. Ma nel frattempo, una star dello show ha deciso di farci fare un viaggio sul viale dei ricordi con alcune foto dal set della prima stagione della serie The CW, tanto per riempirci di nostalgia...

Vi ricordate quando c'era ancora solo Arrow nei piani di The CW? Quando fu un backdoor pilot nella seconda stagione della serie con protagonista Stephen Amell a introdurre il personaggio di Barry Allen a.k.a. The Flash (interpretato da Grant Gustin), prima che venisse approvata e ordinata la serie che avrebbe portato effettivamente alla vera e propria creazione di un Arrowverse?

Bei tempi di sicuro per un fan DC, considerando il fatto che molte delle serie che hanno contribuito ad arricchire questo universo televisivo sono giunte al termine, e la stessa sorte toccherà a breve anche a The Flash.

Ma nel mentre attendiamo gli ultimissimi episodi della serie sul Velocista Scarlatto, una co-star di Gustin, Danielle Panabaker, ci riporta indietro nel tempo con un nostalgico post Instagram.

"Nove anni fa, di questi giorni, mi ingaggiarono per unirmi al cast di @cwtheflash! Che incredibile viaggio!" scrive l'interprete di Caitlin Snow a.k.a. Killer Frost "Questi sono alcuni scatti dagli archivi del mio primo giorno sul set".

Sembra ieri, non è vero?

E invece è già quasi ora di salutarsi, perché la nona e ultima stagione di The Flash, composta da 13 episodi, andrà in onda in America a partire dall'8 febbraio, come ci ricorda anche Comicbook. Pronti per il gran finale?