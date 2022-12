The Flash, il merchandise fornisce anticipazioni sul film con Ezra Miller?

Del nuovo merchandise di The Flash in mostra al CCXP ci avrebbe fornito qualche piccolo dettaglio in più sul film con protagonista Ezra Miller.

Il 2023 sarà finalmente l'anno di The Flash, l'attesissimo cinecomic DC con protagonista Ezra Miller. Tuttavia, è il CCXP 2022 a fornirci qualche anticipazione sul film attraverso del merchandise in esposizione.

Qualcosa sul The Flash diretto da Andy Muschietti la sapevamo già: ad esempio eravamo a conoscenza della presenza di Michael Keaton e Ben Affleck nel film, di Sasha Calle nei panni di Supergirl, di più Flash/Barry Allen interpretati sempre da Ezra Miller... Ma ora una t-shirt sembra confermare e aggiungere qualcosa in più a tutto questo.

Nelle foto provenienti da Twitter e riportate anche da Screen Rant vediamo come una breve caption su una maglietta offra più di uno spunto di riflessione: "Due giovani idioti, un vigilante in pensione e un alieno i cui poteri provengono dal sole e sono carichi solo a metà" si legge infatti sulla t-shirt.

Le frasi dovrebbero far riferimento rispettivamente a due diverse iterazioni di Barry Allen (o almeno così sembrerebbe, considerando anche quanto visto nel primo trailer di The Flash), al Batman di Michael Keaton e a Supergirl, confermando dunque Ezra Miller nei panni più versioni di Barry/Flash (chissà che pasticcio temporale combinerà per essere definito "idiota"), ma anche che ad un certo punto vedremo Keaton indossare di nuovo il costume dell'Uomo Pipistrello dopo un lungo periodo di inattività.

Inoltre, sembra che la prima volta che incontreremo la Supergirl di Sasha Calle, la ragazza non sarà nel pieno della forma, con i poteri fondamentalmente dimmezati... E sebbene non ci troviamo di fronte a un adattamento fedele di Flashpoint, questo, ricorda Screen Rant, pare essere un richiamo proprio a simili storyline (es. Superman), visto anche ciò che si poteva dedurre sempre dal trailer.

Quanto The Flash, in arrivo nel 2023, attingerà alla run cartacea, e quanto invece sarà frutto di un mix di altri elementi e idee originali, resta da vedere. Per ora, l'appuntamento con il film è a giugno, ed eventualmente, a quando verrà diffuso prossimo trailer.