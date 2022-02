Black Adam, The Flash, The Batman e Aquaman 2: uno spot regala nuove scene dei film DC

Warner Bros ha realizzato uno spot per promuovere i suoi film in arrivo nel 2022 e che regala ai fan nuove scene di Black Adam, The Flash, The Batman e Aquaman 2.

Warner ha condiviso un nuovo spot dedicato ai prossimi film della DC che regala nuove sequenze di The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman 2.

Il video riassume infatti i progetti che debutteranno nelle sale cinematografiche nel 2022 e regala ai fan qualche interessante anticipazione.

Nel filmato condiviso dalla Warner si può vedere ad esempio Dwayne Johnson in alcune sequenze che mostrano le origini di Black Adam, e personaggi molto attesi come Doctor Fate, Hawkman, Atom Smasher e Cyclone. I personaggi sono interpretati da Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo e Quintessa Swindell.

Lo spot rivela inoltre il costume di Arthur Curry, il supereroe interpretato da Jason Momoa in Aquaman and the Lost Kingdom, che viene mostrato con due diversi look e sul trono di Atlantide.

Barry Allen, invece, viene mostrato in alcune scene di The Flash in cui si mostra il protagonista mentre decide di entrare in azione per salvare sua madre ritornando indietro nel tempo. Nelle brevi sequenze si vede il costume indossato da Ezra Miller e si sente parlare la versione di Batman interpretata da Michael Keaton.

Nel montaggio, inoltre, spazio ad alcune scene con protagonisti Catwoman e Batman tratte dal film con Robert Pattinson in arrivo il 3 marzo nelle sale.