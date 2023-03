The Flash: Grant Gustin "appende il costume al chiodo" in un video dolceamaro

La star dell'Arrowverse Grant Gustin dice addio al suo personaggio di The Flash in un emozionante video dopo aver completato le riprese della nona e ultima stagione.

La star dell'Arrowverse Grant Gustin dirà addio al suo personaggio di The Flash dopo nove gloriose stagioni. L'attore ha pubblicato uno stringente video sul suo account Instagram in cui si congeda dal personaggio di Barry Allen appendendo il costume nell'armadietto del camerino.

La produzione della nona e ultima stagione di The Flash si è conclusa lo scorso fine settimana a Vancouver, in Canada. Grant Gustin ha aspettato qualche giorno prima di salutare il personaggio alla sua maniera con l'emozionante video, accompagnato da una lunga dichiarazione agrodolce in cui spiega cosa prova nel vedere il suo viaggio giungere al termine.

Dopo la conclusione della saga di Red Death, Barry Alleen affronterà nuovi villain prima di chiudere per sempre la sua corsa. Matt Letscher e Teddy Sears faranno ritorno nella serie The CW nei panni di Reverse-Flash e Zoom. Mentre il ritorno dell'originale Eobard Thawne era inevitabile, la ricomparsa di Zoom è piuttosto sorprendente, specialmente dopo quanto visto Crisis on Infinite Earths.

Il series finale di The Flash 9 andrà in onda in America il 24 maggio 2023, mentre gli episodi 5 e 6 arriveranno uno l'8 e l'altro il 15 marzo 2023.