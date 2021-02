The Flash: la foto dal set conferma lo sviluppo del film

La prima foto dal set di The Flash rivela che il regista Andy Muschietti si trova già in Inghilterra per preparare il lungometraggio prima dell'avvio delle riprese previsto per fine aprile.

La prima foto dal set di The Flash spoiler-free ha fatto la sua comparsa sui social media confermando la pre-produzione del cinecomic DC interpretato da Ezra Miller e diretto da Andy Muschietti.

La foto, pubblicata dalla produttrice Barbara Muschietti, mostra il regista Andy Muschietti davanti a un grande capannone il cui accesso è delimitato da transenne al cui interno si trova il set di The Flash. Nel post si legge: "Il divertimento è all'interno @andy_muschietti. La marcha va por dentro".

In precedenza è stato rivelato che le riprese di The Flash si terranno presso i Warner Bros. Studio Leavesden, in Inghilterra, e prenderanno il via il 26 aprile. Il film impiegherà un gran numero di lavoratori del luogo mentre il regista e la produttrice, Andy e Barbara Muschietti, sarebbero già in Inghilterra per preparare il film.

The Flash: Cyborg non sarà nel film e non è in corso un recasting dopo le accuse di Ray Fisher

Si vocifera che The Flash sarà basato sul fumetto del 2011 Flashpoint di Geoff Johns e Andy Kubert, in cui Barry Allen si reca nel passato per salvare la madre creando così una timeline alternativa nel processo. Ben Affleck e Michael Keaton torneranno nelle precedenti incarnazioni di Batman interpretate in passato. Parlando del ritorno del Batman di Affleck, Muschietti lo ha definito "una parte sostanziale dell'impatto emotivo del film."

Diretto da Andy Muschietti e scritto da Christina Hodson, The Flash vede nel acst Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck e Billy Crudup. L'uscita di The Flash è fissata per il 4 novembre 2022.