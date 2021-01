The Flash: Cyborg non apparirà nel film e non è in corso un recasting dopo le accuse di Ray Fisher

Le indiscrezioni riguardanti l'assenza di Ray Fisher dagli interpreti di The Flash e di un recasting in corso sembrano siano infondate.

The Flash non prevede la presenza di Cyborg e il ruolo, interpretato da Ray Fisher nei film Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League non verrà assegnato a un altro attore.

Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, dopo le varie accuse rivolte dall'attore ai vertici della Warner Bros e DC, sostenevano invece che le sue parole avebbero avuto delle conseguenze sul progetto con protagonista Ezra Miller.

Lo sceneggiatore Mark Hughes ha scritto su Twitter: "Le notizie relative a un recasting di Cyborg sono una menzogna, Cyborg non appare in The Flash e il ruolo non sta venendo assegnato a un altro attore. Ho confermato questa notizia con lo studio. L'indiscrezione è falsa".

Le notizie riguardanti un possibile cambiamento nel cast del film sono iniziate ad apparire dopo che Ray Fisher aveva annunciato online che si rifiutava di lavorare nei film prodotti dalla Warner in cui sarà coinvolto il presidente della DC Films, Walter Hamada, che sarà appunto coinvolto anche in The Flash. Hughes, tuttavia, non ha spiegato se Cyborg non è mai stato presente nel lungometraggio o se sia stato rimosso dalla trama nella stesura più recente della sceneggiatura tenendo conto della situazione dell'attore che ormai da mesi è in aperto contrasto con lo studio. L'attore è infatti rimasto insoddisfatto dall'indagine effettuata dalla Warner Bros su quanto accaduto sul set di Justice League dopo l'arrivo di Joss Whedon, accusato di aver avuto comportamenti all'insegna degli abusi e della mancanza di rispetto.

Per ora il regista Andy Muschietti non ha commentato le notizie e le discussioni riguardanti il lungometraggio che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche americane il 4 novembre 2022. Attualmente nel cast guidato da Ezra Miller è stata confermata la presenza di Michael Keaton e Ben Affleck, interpreti di due diverse versioni di Bruce Wayne, e Billy Crudup.