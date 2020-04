The Flash: il film a rischio cancellazione dopo il video in cui Ezra Miller prende per il collo una fan

Dopo che il video di Ezra Miller che si scontra con una fan in Islanda hanno fatto il giro del web, il lungometraggio su The Flash sarebbe a rischio cancellazione.

Il lungometraggio DC su The Flash sarebbe a rischio cancellazione dopo che il video dell'alterco tra Ezra Miller e una fan ha fatto il giro del web. Il video, nato in maniera scherzosa, mostrerebbe Miller che apostrofa una fan sorridente chiedendole se vuole litigare e poi la prende per il collo spingendola a terra.

In molti hanno puntato il video contro il comportamento di Ezra Miller e ora la stessa Warner Bros sarebbe intenzionata a prendere provvedimenti nei confronti dell'attore. Sul canale YouTube Lords of The Long Box, Mikey Sutton ha riportato le parole di una fonte vicina a Warner Bros. secondo cui la compagnia sarebbe scioccata dalla mossa dell'attore e starebbe indagando per scoprire cosa sia successo realmente.

Va detto che, dopo i molteplici slittamenti, da tempo Warner Bros. non è pienamente convinta dell'opportunità di una pellicola standalone su The Flash, soprattutto dopo la nuova direzione impressa al DCEU e potrebbe cogliere la palla al balzo per cancellare il progetto.

Il video incriminato, ripreso in Islanda da un amico di Ezra Miller con un cellulare, vede l'attore confrontarsi con una fan sorridente mentre lui, forse ubriaco, la apostrofa chiedendo se vuole litigare. Subito dopo la afferra per il collo e la spinge a terra con grande sorpresa del videomaker, che interrompe la registrazione per calmarlo.

I problemi per Ezra Miller non finiscono qui perché anche il suo coinvolgimento futuro in Animali Fantastici 3, le cui riprese sono il motivo per cui l'attore si trova in Islanda, potrebbe essere messo a repentaglio dal suo comportamento.