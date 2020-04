Ezra Miller nei guai: in un video l'attore afferra per il collo una fan

Ezra Miller, in un video disturbante, viene mostrato mentre afferra per il collo una fan all'esterno di un locale in Islanda.

Ezra Miller è il protagonista di un disturbante video in cui viene mostrato mentre afferra una fan per il collo, rischiando quasi di strangolarla, prima di buttarla a terra, costringendo così le persone presenti a intervenire.

Il filmato è stato condiviso online su Twitter da alcune persone che sostengono di aver assistito a quanto accaduto e di essere amici della donna che ha subito l'aggressione. Il sito islandese Fréttabladid ha quindi condiviso la notizia e per ora il team di Ezra Miller non ha ancora commentato quanto accaduto.

Il proprietario del resort Prikina, Geoffrey T. Huntingdon-Williams, ha dichiarato alla testata: "Sfortunatamente non vogliamo commentare nello specifico questo incidente a meno che non si stia indagando sulla questione. Condanniamo tutte le forme di violenza e tutte le sue manifestazioni".

Sul sito Reddit si sostiene che Ezra abbia inoltre sputato a due membri dello staff che erano intervenuti per fermare l'attore. Ezra Miller avrebbe aggredito la ragazza mentre apparentemente stavano parlando degli eventi violenti a cui aveva partecipato in passato. Su Twitter si sostiene che la star di Animali fantastici e dove trovarli avrebbe reagito a una sfida ironica, affrontata invece in modo molto serio.