The Flash: un film con luci e ombre secondo le recensioni internazionali

Le prime recensioni internazionali sembrano contraddire quanto affermato da James Gunn: The Flash non è 'uno dei migliori film sui supereroi mai realizzati'.

All'inizio di quest'anno James Gunn ha definito The Flash "uno dei migliori film sui supereroi che abbia mai visto": nel corso degli ultimi mesi, al plauso del capo di DC Studios, si è aggiunto anche quello di Tom Cruise, di Stephen King e del CEO della Warner Bros. La pellicola, tuttavia, sta ricevendo recensioni miste dalla critica internazionale, con una media inferiore alle 3 stelle un punteggio del 72% su Rotten Tomatoes.

The Flash: Ezra Miller in una scena

Secondo quanto riportato finora, il consenso generale sembra suggerire che The Flash sia un buon film del DC Extended Universe (DCEU), ma non una pellicola eccezionale; quindi definirlo "uno dei migliori film sui supereroi di sempre" è sicuramente eccessivo. Molti si sono lamentati degli effetti speciali altalenanti, della presenza di Ezra Miller e della trama confusa a causa dei viaggi nel tempo.

Secondo Variety, "In The Flash niente ha molto senso: il multiverso di possibilità che si apre giocando con il passato diventa una scusa per gettare tutto sul pubblico, tranne la Batcaverna. Nonostante la vividezza di Ezra Miller, il film schiaccia la sua personalità man mano che procede."

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

L'Hollywood Reporter invece afferma: "Il fatto che The Flash sia stato definito uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati era una pura iperbole. Ma la nuova turbolenta storia del DC Extended Universe è certamente una voce sopra la media." Mentre Total Film riporta: "La CGI non convince e il tono è altrettanto instabile, specialmente in una battuta finale che si scontra con gli sviluppi emotivi del film. Con il solo ritorno di Aquaman in arrivo, il risultato è un film che suggerisce che il DCEU era promettente, anche se i suoi registi non sono riusciti a focalizzarlo del tutto. È ora di passare il testimone."