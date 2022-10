The Flash: Ezra Miller ha realizzato nuove riprese a Londra?

A Londra sembra che l'attore Ezra Miller, una settimana fa, sia stato impegnato in nuove riprese aggiuntive di The Flash.

Ezra Miller sembra sia stato impegnato in nuovi reshoot di The Flash, il film su Barry Allen che è stato annunciato nell'ormai lontano 2014.

L'attore, recentemente, è stato al centro di molte controversie che hanno messo a rischio persino la distribuzione del progetto.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

Una settimana fa, secondo quanto riporta The Wrap, Ezra Miller sembra abbia realizzato delle riprese aggiuntive di The Flash, film diretto da Andy Muschietti e in arrivo nelle sale nel 2023.

L'attore aveva già girato delle scene qualche mese fa e ora sarebbe stato richiamato sul set negli spazi di Warner Bros a Londra.

Per ora non è stato svelato il motivo dei ciak, tuttavia questo conferma che il film non è destinato ad avere la stessa sorte di Batgirl, la cui uscita è stata cancellata mentre i registi stavano lavorando al montaggio.

Il film The Flash si ispira alla storia Flashpoint raccontata tra le pagine dei fumetti della DC. Barry Allen sarà quindi alle prese con il tentativo di tornare indietro nel tempo per provare a impedire l'omicidio della madre e salvare il padre dell'accusa di aver compiuto il crimine. Il protagonista, facendolo, frattura però la sua linea temporale costringendo l'eroe ad affrontare varie versioni di se stesso.

Per ora non sono stati rivelati molti dettagli del modo in cui la storia è stata adattata per il grande schermo, ma è stata confermata la presenza di varie versioni degli eroi della DC, tra cui appunto Batman che sarà interpretato da Michael Keaton e Ben Affleck.

Nel cast ci saranno anche Kiersey Clemons e Michael Shannon nei ruoli di Iris West e del generale Zod.