The Flash: emergono dettagli sulla storia originale del film, che è stata scartata

Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato i dettagli della loro visione originale per il cinecomic DC The Flash, che poi è stato scartata.

Sulla carta, The Flash si preannuncia come uno dei cinecomic più intriganti e ben riusciti degli ultimi anni. I cineasti Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato i dettagli della loro idea originaria pwr il progetto, poi scartata dalla DC.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Durante un'intervista con Variety, Goldstein e Daley hanno discusso della visione che avevano per The Flash prima di abbandonare il progetto: "Abbiamo lanciato questa idea di un supereroe calato nel quotidiano, impegnato a venire a patti con i suoi poteri e a sbrogliare i problemi della sua vita disfunzionale. Più imperfetto possiamo creare un supereroe, meglio è, perché questa è la sfida intrinseca: come si fa a dare l'imperfezione a qualcuno che è fisicamente perfetto?"

The Flash, il ritorno del Generale Zod ha confuso Michael Shannon: "Ma non ero morto ne L'uomo d'acciaio?"

Perché Goldstein e Daley hanno lasciato The Flash?

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Gli autori Goldstein e Daley hanno motivato la loro uscita di scena da The Flash. Prima di scrivere la loro versione della sceneggiatura, i due cineasti hanno incontrato la star del film, Ezra Miller, a cena. "Era intenso e molto brillante", ha detto Goldstein di Miller. "Più tardi, però, è diventato chiaro che non voleva fare esattamente la stessa cosa che avevamo in mente noi". The Flash ha avuto una produzione notoriamente travagliata, con numerosi scrittori e registi coinvolti nel progetto, tra cui Goldstein e Daley.

La Warner Bros. Pictures aveva contattato Goldstein e Daley per scrivere e dirigere The Flash all'inizio del 2018. Nel 2019, è venuto alla luce che Ezra Miller stava scrivendo una versione concorrente della sceneggiatura del film insieme all'acclamato scrittore di fumetti Grant Morrison. La Warner Bros. alla fine ha rifiutato la sceneggiatura di Miller e Morrison. Tuttavia, a quanto pare, Goldstein e Daley hanno appreso dell'esistenza dello script concorrente e hanno abbandonato il progetto non molto tempo dopo.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

"Sono state una serie di differenze creative che ci hanno portato a decidere che era ora di andare", ha detto Daley a Variety. "Se sentiamo che i poteri forti non sono entusiasti di fare lo stesso nostro film, non vinceremo quella battaglia. E quindi è meglio ccontenere le perdite e andarsene da lì", ha aggiunto Goldstein.

The Flash, in uscita a giugno, è stato infine diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson, con Goldstein, Daley e Joby Harold che hanno ricevuto i crediti per la storia.