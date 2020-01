The Flash, Danielle Panabaker: “L’Arrowverse dovrà cambiare nome”

Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow in The Flash, si è pronunciata sull'appellativo ufficiale dell'universo televisivo DC in onda sulla CW chiedendosi se adesso l'Arrowverse dovrà cambiare nome.

Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow/Killer Frost in The Flash, si è pronunciata sull'appellativo ufficiale dell'universo televisivo DC in onda sulla CW, Arrowverse, che forse con la fine di Arrow dovrà cambiare nome. Il franchise catodico creato da Greg Berlanti e Marc Guggenheim nel 2012 è infatti noto come Arrowverse, nome derivato dalla prima serie andata in onda, Arrow. Lo show in questione sta però giungendo al termine (il finale sarà trasmesso questa sera negli Stati Uniti), il che ha spinto i fan e i diretti interessati a chiedersi quale sarà il futuro del franchise.

The Flash: Grant Gustin e Danielle Panabaker nella puntata Fastest Man Alive

Intervistata da TV Guide, la Panabaker ha suggerito, con un tono non interamente serio, di cambiare il nome in Flashverse. Altri hanno però sottolineato che avrebbe senso mantenere l'appellativo attuale, in memoria del programma che ha dato inizio al franchise.

Un'immagine promozionale per la serie tv Arrow

L'Arrowverse è nato nell'autunno del 2012 con la messa in onda di Arrow, incentrato sulle avventure di Oliver Queen alias Freccia Verde. Negli anni successivi sono stati aggiunti The Flash (2014), Supergirl (2015, anche se fino a un mese fa la serie si svolgeva in un mondo parallelo), Legends of Tomorrow (2016) e Batwoman (2019). La serie madre è giunta al capolinea, complice la morte di Oliver nel crossover Crisis on Infinite Earths, e il finale mostrerà il suo funerale. Dopo gli eventi del crossover è entrato a far parte dell'universo ufficiale anche Black Lightning, precedentemente separato dalla continuity dell'Arrowverse, e sono in lavorazione altre due serie: Superman & Lois, dove l'Uomo d'Acciaio e la sua amata fanno i conti con le responsabilità da neogenitori, e Green Arrow and the Canaries, uno show al femminile dove Mia Smoak, figlia di Oliver proveniente dal futuro, eredita l'identità mascherata del padre. È retroattivamente considerato parte del franchise anche Constantine, andato in onda su NBC anziché sulla CW, poiché l'attore Matt Ryan è poi entrato a far parte dell'Arrowverse e sono state continuate alcune storyline rimaste in sospeso ai tempi.