The Flash: i mondi si scontrano nei character poster di Barry Allen, Batman e Supergirl

Dopo il trailer e il promo diffusi durante il Super Bowl 2023, Warner Bros. ha lanciato tre character poster di The Flash che ritraggono il velocista scarlatto di Ezra Miller, Batman di Michael Keaton e Supergirl di Sasha Calle.

La scritta 'Worlds Collide' che appare sui poster è un riferimento al crossover a fumetti lanciato nel luglio 1994 nei titoli Milestone Comics e nei titoli relativi a Superman pubblicati dalla DC Comics. Nella serie a fumetti i supereroi di Metropolis dell'Universo DC e i supereroi di Dakota del Dakotaverse si incontravano grazie a un portale scoperto casualmente da un postino di nome Fred Bentson.

The Flash: il Bruce Wayne canuto e capellone di Michael Keaton nello spot del Super Bowl 2023

In The Flash, i mondi si scontrano in The Flash quando Barry Allen usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l'annientamento, e non ci sono supereroi a cui rivolgersi.

The Flash arriverà nei cinema a giugno.

The Flash: character poster Ezra Miller

The Flash: character poster Michel Keaton