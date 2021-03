The Flash: Billy Crudup rinuncia al film tratto dai fumetti DC

L'attore Billy Crudup, a causa dei suoi impegni lavorativi, non reciterà nel film The Flash che avrà come protagonista Ezra Miller.

The Flash, il film tratto dai fumetti della DC con protagonista Ezra Miller, non potrà contare sulla presenza di Billy Crudup nel cast.

L'attore, a causa dei rinvii al via della produzione, sarà infatti impegnato sul set di The Morning show e deve quindi rinunciare al lungometraggio diretto da Andres Muschietti.

Billy Crudup aveva interpretato il Dottor Henry Allen in Justice League e avrebbe dovuto riprendere la parte in occasione del film totalmente dedicato a The Flash. Il ruolo, quasi sicuramente, verrà ora assegnato a un altro attore. Nel cast del lungometraggio ci sarà invece anche Maribel Verdú, già protagonista di film come Y Tu Mama Tambien, nella parte della madre di Barry, il personaggio affidato a Ezra Miller.

Nel cast del lungometraggio ci saranno poi Kiersey Clemons nella parte di Iris West e Michael Keaton e Ben Affleck che riprenderanno il ruolo di Batman.

Alla regia ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

The Flash dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".