The Flash, Andy Muschietti: 'Prima di fare il film ho parlato con Zack Snyder'

In una recente intervista concessa a GamesRadar, Andy Muschietti ha rivelato che prima di iniziare a lavorare a The Flash ha voluto parlare con Zack Snyder, padre del DCEU destinato però a terminare e ricominciare sotto la guida di James Gunn.

"Ho parlato con Zack", ha confermato il regista. "Ma non era una questione tecnica, narrativa o altro. Volevo solo contattarlo e fargli un saluto. Perché non ci siamo mai incontrati prima, e volevo solo dirgli che avremmo rispettato le cose che ha fatto prima". Barbara Muschietti ha aggiunto: "E al cast che ha messo insieme".

Andy Muschietti ha spiegato anche l'influenza de L'uomo d'acciaio su The Flash. "L'uomo d'acciaio è ovviamente fondamentale per questo film perché la grande minaccia di Zod che arriva sulla Terra è un grande colpo di scena in questa storia, ed è qualcosa che la maggior parte dei fan della DC conosce molto bene".

Ormai manca pochissimo all'arrivo di The Flash, che uscirò nelle sale il 14 giugno prossimo. Le recensioni internazionali non sono entusiasmanti, ma non hanno bocciato completamente la pellicola.