The Flash: Andy Muschietti annuncia la fine delle riprese del film

Il regista Andy Muschietti ha annunciato su Instagram che le riprese di The Flash, l'atteso film con Ezra Miller, si sono concluse.

Le riprese del film The Flash, di cui è stato condiviso il primo teaser durante il DC FanDome, si sono ufficialmente concluse.

Il regista Andy Muschietti ha infatti condiviso su Instagram un post in cui annuncia la notizia relativa alla fine del lavoro sul set.

La conclusione della produzione era già stata anticipata da alcuni giorni da Colin Nicholson, impegnato come sound mixer, che aveva scritto online: "Le riprese di The Flash si sono concluse. Giorno n. 124 con un fantastico team del sonoro, un cast e una troupe brillanti. Si è trattato di una sfida, ma è stato davvero divertente".

La realizzazione del lungometraggio dedicato alle avventure di Barry Allen aveva già subito numerosi posticipi a causa di alcuni divergenze creative e all'arrivo della pandemia. Le riprese sono poi iniziate nel mese di aprile 2021 con Andres Muschietti alla regia, ma sul set ci sono stati numerosi ostacoli, tra cui un incidente che ha costretto una delle controfigure a un ricovero in ospedale dopo un incidente in moto.

Come anticipato anche dal teaser condiviso sabato, la storia portata sul grande schermo mostrerà Barry cercare di modificare il passato, ritrovandosi però alle prese con delle inaspettate conseguenze e ben due versioni di Batman, con Ben Affleck e Michael Keaton impegnati nel ruolo di Bruce Wayne.

Nel cast ci saranno anche Ron Livingston che ha sostituito Billy Crudup nella parte di Henry Allen, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Ian Loh che sarà Barry Allen da giovane, Temuera Morrison che interpreta Tom Curry, Sasha Calle nei panni di Supergirl, e Saoirse- Monica Jackson e Rudy Mancuso.