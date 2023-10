Ezra Miller non sarà più The Flash, il DCU di James Gunn verso il recasting?

Come anticipato da Variety, nessuno dei membri della Justice League dovrebbe riprendere il proprio ruolo nel DCU di Gunn, Miller compreso.

Qualche giorno fa, un articolo di approfondimento di Variety aveva lanciato lo scoop secondo cui nessun membro della Justice League di Zack Snyder avrebbe ripreso il suo ruolo nel nuovo DCU di James Gunn, compreso Ezra Miller, il cui Flash dovrebbe andar incontro a un recasting.

Questo dicembre, il DCEU chiuderà definitivamente con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto. James Gunn e Peter Safran hanno annunciato di voler riportare alcuni degli stessi attori per riprendere i loro ruoli nella nuova continuity, come il Peacemaker di John Cena, l'Amanda Waller di Viola Davis e il Blue Beetle di Xolo Mariduena.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Variety, il piano prevede il recasting di tutti i membri della Justice League per il DCU, compreso il Flash di Miller.

The Flash con Ezra Miller è stato un flop colossale

L'uscita di scena di Miller non sarà uno shock per molti fan della DC. Oltre alle vicende problematiche che hanno circondato l'attore, e che hanno portato pubblicità negativa a The Flash, il film ha avuto una pessima performance nelle sale. Questo ha certamente ridotto enormemente le probabilità che Miller rimanesse nel ruolo anche nel DCU.

DCU: nessun attore membro della Justice League riprenderà il proprio ruolo in futuro

Per quanto riguarda l'eventuale successore del Velocista Scarlatto, potrebbe passare un po' di tempo prima che venga dato un annuncio, dato che non sono stati annunciati progetti basati su Flash da parte dei DC Studios di Gunn. Potrebbero anche volerci anni prima che un nuovo attore venga ingaggiato nei panni del prossimo Barry Allen sul grande schermo.