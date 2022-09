The Flash: Richard Harmon si aggiunge al cast della serie nei panni di Capitan Boomerang

Un nuovo nemico sta arrivando (o meglio, tornando) a Central City: Richard Harmon è stato scelto per interpretare Owen Mercer, detto anche Capitan Boomerang, all'interno della nona stagione di The Flash, serie prodotta da CW.

The Flash: Grant Gustin con il suo costume da eroe in City of Heroes

In base a quanto riportato nella descrizione di CW, il nuovo Capitano Boomerang è stato di recente rilasciato da Iron Heights con un chip nella spalla. Nonostante ciò, il luccichio nei suoi occhi rivela una minaccia violenta e pericolosa per Central City. L'attore Nick E. Tarabay aveva interpretato il villain all'interno dell'Arrowverse ed era stato ucciso nella quinta stagione di Arrow.

Tra gli altri membri di The Flash vi sono Grant Gustin nei panni del protagonista, Candace Patton come Iris West-Allen, Danielle Panabaker come Caitlin Snow/Killer Frost, Danielle Nicolet come Cecile Horton, Kayla Compton come Allegra Garcia, Brandon McKnight come Chester P. Runk e Jesse L. Martin come Detective Joe West. La serie è prodotta da Bonanza Productions in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television, con Greg Berlanti e Sarah Schechter come produttori esecutivi.

Richard Harmon è noto soprattutto per il ruolo di John Murphy nella serie The 100, ma ha lavorato anche in Smallville e The Secret Circle.