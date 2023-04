The First Slam Dunk: ecco l'elenco dei doppiatori italiani dell'anime

Rivelato il cast dei doppiatori italiani che daranno voce ai personaggi dell'anime The First Slam Dunk, in arrivo al cinema il 10 maggio in versione originale e dall'11 al 17 maggio doppiata.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, rivela il cast dei doppiatori italiani che daranno voce ai protagonisti del film anime The First Slam Dunk, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell'acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista.

The First Slam Dunk: una scena dell'anime

The First Slam Dunk porta lo spettatore in campo, nel vivo del match, dove il playmaker Ryota Miyagi e il resto della squadra dello Shohoku - composta da Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui - stanno per dare vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo, ma anche indietro nel tempo, grazie a inediti flashback che svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota - a oggi mai raccontato da Inoue. Come lo stesso regista ha infatti sottolineato, "i personaggi hanno continuato a vivere dentro di me anche dopo la fine della serie. [...] Inoltre, così come io stesso sono cambiato dai tempi della serializzazione del manga, ci sono prospettive che volevo descrivere ma che allora non ero in grado di illustrare del tutto e prospettive che all'epoca non mi erano visibili. Spero che apprezziate questo come un nuovo 'SLAM DUNK', anche se è uno 'SLAM DUNK' con nuovi elementi".

Per questi motivi, anche in Italia l'obiettivo è stato quello di riunire un cast il più possibile fedele alle nuove voci originali del film. Abbiamo l'onore, ma allo stesso tempo sentiamo la responsabilità, di offrire a tutti una coerenza totale a livello vocale con i personaggi, la loro indole e la loro personalità, così da rispettare e mantenere intatta la visione del maestro Inoue.

Ryuji Kochi, Presidente di TOEI Animation Europe S.a.S. ha così commentato: "Ci auguriamo fortemente che la versione doppiata in italiano del film The First Slam Dunk faccia vivere ai fan italiani lo stesso tipo di esperienza dei fan in Giappone e nel mondo".

Ecco il cast completo dei doppiatori (nella versione originale e in quella italiana):

Ryota Miyagi: Shugo Nakamura, Mosè Singh

Hisashi Mitsui: Jun Kasama, Dimitri Winter

Kaede Rukawa: Shinichiro Kamio, Alessandro Germano

Hanamichi Sakuragi: Subaru Kimura, Alessandro Fattori

Takenori Akagi: Kenta Miyake, Diego Baldoin

Ayako: Masami Seto, Federica Simonelli

Mitsuyoshi Anzai: Katsuhisa Hoki, Antonio Paiola

Kaoru Miyagi: Mie Sonozaki, Debora Magnaghi

Prodotto da TOEI Animation, The First Slam Dunk arriverà nei cinema italiani distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, come evento di una settimana:

· il 10 maggio in anteprima in versione originale sottotitolata

· dall'11 al 17 maggio in versione doppiata

Questa la sinossi di The First Slam Dunk: Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale.