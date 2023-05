The First Slam Dunk: dopo il successo iniziale il film resta al cinema in oltre 100 sale

Dopo il successo dell'anteprima in lingua originale e l'accoglienza nella prima settimana in sala, prosegue la programmazione di The First Slam Dunk nei cinema italiani.

Prosegue la programmazione nei cinema italiani del film d'animazione The First Slam Dunk, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell'acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista. Dopo l'anteprima in lingua originale del 10 maggio e forte del consenso unanime durante la prima settimana in sala, The First Slam Dunk, già acclamato da tanti a "capolavoro", prosegue la sua avventura nei cinema italiani.

The Fist Slam Dunk: una scena del film

Un'ulteriore occasione per i fan del manga, ma anche per gli amanti dell'epica sportiva e del grande cinema, di ammirare su grande schermo la visione di Inoue, nonché uno dei migliori anime mai realizzato in CGI. A oltre 30 anni dall'esordio del manga, il maestro ha voluto firmare in prima persona il titolo così da garantire lo spirito originale dell'opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo e di scalare le vette del Box Office giapponese e asiatico.

Ecco dove vedere al cinema The First Slam Dunk

The First Slam Dunk: una scena dell'anime

Le sale che proseguono con la programmazione in aggiornamento sul sito www.animefactory.it/the-first-slam-dunk-sale-disponibili.

Accolto all'unanimità con recensioni entusiastiche dalla critica italiana e dalle personalità più influenti del "mondo anime", The First Slam Dunk sarà ancora disponibile in più di 100 sale in tutta Italia, il primo Paese in Europa e nell'intero Occidente a poter vedere il titolo sul grande schermo.

Come rivela la nostra recensione di The First Slam Dunk, l'anime è un'esperienza immersiva che porta lo spettatore direttamente sul campo di gioco, nel vivo del match, dove il playmaker Ryota Miyagi e il resto della squadra dello Shohoku - composta da Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui - stanno per dare vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo, ma anche indietro nel tempo, grazie a inediti flashback che svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota - a oggi mai raccontato da Inoue.

The First Slam Dunk è prodotto da TOEI Animation e distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

La sinossi di The First Slam Dunk

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale.