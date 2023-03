The First Slam Dunk: la data di uscita e il teaser trailer del film tratto dal celebre manga (VIDEO)

The First Slam Dunk è in arrivo nei cinema italiani: ecco quando uscirà il film distribuito da Anime Factory ispirato al manga di successo.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è orgogliosa di svelare la data di uscita e il teaser trailer ufficiale di The First Slam Dunk e di annunciare che l'Italia sarà la prima nazione europea e dell'intero Occidente a distribuire nelle sale cinematografiche il film anime.

Il film uscirà nelle sale italiane come evento dall'11 al 17 maggio in versione doppiata, preceduta dall'esclusiva e unica data del 10 maggio in cui si potrà vedere il film in lingua originale. Il motion poster inedito ritrae uno dopo l'altro, il primo piano dei volti del quintetto base dello Shohoku composto da Ryota Miyagi, Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui, che daranno vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo.

L'arrivo nelle sale italiane rappresenta un vero e proprio evento epocale per i fan del brand, che potranno finalmente ammirare su grande schermo la visione del maestro Inoue, il quale a oltre 30 anni dall'esordio del manga ha voluto firmare in prima persona il titolo per garantire lo spirito originale dell'opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo. Lo stesso titolo, The First Slam Dunk, vuole evidenziare come questo lungometraggio sia, anche per i fan del brand, l'occasione per vivere per la prima volta un'esperienza visiva ed emozionale così immersiva.

Uscito in Giappone a dicembre 2022, a 26 anni dalla serie animata, il film ha dimostrato come il brand Slam Dunk rimanga ancora saldo nel cuore del pubblico. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, il lungometraggio ha conquistato il Box Office giapponese e asiatico incassando oltre 85 milioni di euro, superando anche Avatar: La via dell'acqua e diventando così la ventinovesima pellicola più redditizia della storia giapponese.

Locandina di The First Slam Dunk

Ai recentissimi e prestigiosi Japan Academy Film Prize il film ha anche ottenuto l'importante riconoscimento di Miglior Film d'Animazione dell'anno, battendo giganti dell'animazione del Sol Levante come One Piece Gold - Il film di Goro Taniguchi, Lonely Castle in the Mirror di Keiichi Hara e Suzume no tojimari, l'ultimo film di Makoto Shinkai.

La sinossi di The First Slam Dunk recita: "Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale".