The Father: il film con Olivia Colman e Anthony Hopkins ha una data di uscita

The Father, l'atteso film con star Anthony Hopkins e Olivia Colman, ha ora una data di uscita nelle sale americane.

Il film The Father, con star Anthony Hopkins e Olivia Colman, ha ora una data di uscita: il 18 dicembre l'atteso lungometraggio diretto da Florian Zeller debutterà nelle sale di New York e Los Angeles, per poi ampliare la propria distribuzione a Natale.

The Father racconterà la storia di un uomo, meschino e molto indipendente, che invecchia e rifiuta ogni aiuto da parte di sua figlia Anne. La donna, interpretata da Olivia Colman, decide inoltre di trasferirsi a Parigi insieme al suo compagno, mentre il padre - parte affidata ad Anthony Hopkins - cerca di dare un senso ai cambiamenti che avvengono nella sua vita, mettendo in dubbio le persone amate, la propria sanità mentale e persino la realtà che lo circonda.

Tra i produttori del progetto, presentato al Sundance Film Festival e prossimamente proposto dal Toronto Film Festival, ci sono David Parfitt, Jean-Louis Rivi, Philippe Carcassone, Christopher Spadone e Simon Friend.

Lo spettacolo teatrale da cui è tratto il lungometraggio ha debuttato a Parigi e ha conquistato un Moliere Award prima di essere messo in scena anche a Broadway e a Londra, conquistando prestigiosi riconoscimenti come i Tony e l'Olivier Award per la Miglior interpretazione maschile.

