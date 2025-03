I Fantastici 4: Gli Inizi "farà la storia e salverà il Marvel Cinematic Universe"

Dopo tanti passi falsi, i Marvel Studios hanno tirato un sospiro di sollievo con l'uscita di Deadpool & Wolverine, che però non è in senso stretto un progetto dell'MCU visto che è eredità del franchise Fox vietato ai minori di 17 anni. E mentre lo studio scommette sul ritorno dei fratelli Russo e di Robert Dowaney per rilanciare il franchise degli Avengers c'è chi punta su I Fantastici 4: Gli Inizi garantendo che ci penserà la Prima Famiglia a salvare il Marvel Cinematic Universe.

Paul Walter Hauser, uno degli interpreti del cinecomic in uscita il 23 luglio, è ciecamente convinto che il film "farà la storia". Ecco cosa ha dichiarato l'attore a The Direct:

"Questa è solo la mia opinione, ma credo che visto tutto ciò a cui ho assistito e a cui ho preso parte, e visto tutto ciò che ho sentito mentre ero in presenza dei creativi del film, I Fantastici 4: Gli Inizi sarà il film Marvel dell'anno. Credo che siamo noi quelli da guardare."

Hauser è andato anche oltre con le sue dichiarazioni entusiastiche, sbilanciandosi nel ritenere che "passerà alla storia come uno di quei film che hanno dato il via a una nuova narrazione di successo per l'azienda. Più o meno come hanno fatto Guardiani della Galassia e Black Panther."

Paul Walter Hauser

In difesa di Marvel

Paul Walter Hauser sembra genuinamente convinto che I Fantastici 4: Gli Inizi possegga quella marcia in più da poter risollevare lo studio dopo una sfilza di flop di critica e pubblico. L'attore ha anche spezzato una lancia difesa della compagnia, ricordando come sia davvero difficile "vincere un Grande Slam ogni volta": "Ricordiamo che la Marvel è al servizio di molte persone e vuole creare intrattenimento per il divertimento delle persone, ma nessuno di noi è sempre al 100%. Nessuno di noi ha centrato l'obiettivo ogni volta. Nessuno di noi. Anche il vostro regista preferito almeno una volta ha realizzato un film tutt'altro che soddisfacente."

Vanessa Kirby in una scena de I Fantastici 4: Gli Inizi

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi presenta la Prima Famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) pronti ad affrontare la loro sfida più grande.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale.