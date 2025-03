I Fantastici 4, Gli Inizi, Pedro Pascal ironizza sui poteri di Mr Fantastic: "Tutto si allunga..."

Pedro Pascal ha il ruolo di Reed Richards nel film I Fantastici 4: Gli Inizi e l'attore, ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha scherzato rispondendo alle domande riguardanti il supereroe della Marvel.

L'attore, impegnato nella promozione della seconda stagione di The Last of Us, sta iniziando ad affrontare le domande riguardanti il nuovo film tratto dai fumetti in arrivo nei cinema nel mese di luglio.

I poteri di Mr Fantastic

Kimmel ha infatti ricordato che nel trailer non vediamo molti dettagli dei poteri di Reed in I Fantastici 4: Gli Inizi, non anticipando quindi la capacità di allungare il proprio corpo che contraddistingue da sempre Mr. Fantastic.

Pedro Pascal, un po' in crisi perché non sa cosa gli è permesso anticipare e cosa potrebbe metterlo in crisi con la Marvel, ha sottolineato che non è a conoscenza di cosa mostrerà il prossimo trailer e affrontare le domande sul film lo rendono nervoso.

Jimmy ha quindi colto l'occasione per porre una domanda un po' impertinente ricordando come Reed Richards possa allungare varie parti del suo corpo e la star del cinema ha confermato che i fan potranno vedere quel dettaglio del personaggio. Il conduttore ha poi aggiunto: "Mi stavo chiedendo se tutte le parti del corpo di Mr. Fantastic si allungano...".

Pedro, con il suo consueto senso dell'umorismo, ha risposto ridendo ammettendo: "Tutto deve allungarsi!".

Una tavola tratta dai fumetti sembra confermare il particolare dettaglio delle capacità di Reed ottenute grazie ai raggi cosmici, e Pedro ha ironizzato dichiarando che sicuramente si stava parlando delle sue capacità di avere delle 'incredibili conversazioni mentre è a letto'.

Ecco il video:

Il cast del nuovo film Marvel

I protagonisti del film diretto da Matt Shakman sono Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Nel cast spazio inoltre a Julia Garner che è Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.