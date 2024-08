The Fantastic Four: First Steps, il trailer mostrato al D23 è trapelato online

Il primo trailer di The Fantastic Four: First Steps è stato mostrato ieri sera al D23, e ora il video è disponibile online.

Il primo trailer di The Fantastic Four: First Steps è stato proiettato il mese scorso durante il San Diego Comic-Con ma non è trapelato online.

Lo stesso teaser è stato mostrato ieri sera al D23 e una versione di qualità migliore è ora disponibile online. Potete guardare il filmato al link sottostante.

Il trailer del reboot

Il filmato ci presenta questa nuova versione della Prima Famiglia Marvel, mentre Reed, Sue, Ben e Johnny si preparano a partire per una missione nello spazio che cambierà le loro vite per sempre.

First trailer for 'The Fantastic Four: First Steps' shown at D23. pic.twitter.com/iZs6aZ5sLG — The MCU Den (@mcu_den) August 10, 2024

Non vediamo nessuno degli eroi in modalità supereroe (a parte uno scorcio della Cosa), ma otteniamo un primo sguardo a Galactus proprio alla fine, insieme a un altro personaggio che non era visibile nella versione SDCC: H.E.R.B.I.E il robot!

Pedro Pascal (Game of Thrones, The Last of Us), interpreterà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning), interpreterà Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One), "fiammeggerà" nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear), interpreterà Ben Grimm, alias la Cosa.

Julia Garner debutterà nel ruolo della versione Shala-Bal di Silver Surfer, mentre Galactus è stato confermato come villain principale e sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, Game of Thrones). Anche Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne sono stati scritturati in ruoli non rivelati.

Kevin Feige ha recentemente confermato che il film si svolgerà in un universo alternativo, ma sappiamo che la Prima Famiglia Marvel apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quindi non ci sorprenderebbe se alla fine di questo film entrassero nella linea temporale principale del MCU.

Le riprese sono in corso e alcune foto del set hanno iniziato a trapelare online. Matt Shakman dirige The Fantastic Four: First Steps, che arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.