The Fantastic Four: First Steps, le nuove foto dal set anticipano il costume della Sue Storm di Vanessa Kirby

Alcune foto sfocate dal set di The Fantastic Four: First Steps sono state diffuse online e offrono quello che potrebbe essere un primo sguardo alla Donna Invisibile di Vanessa Kirby con il costume dei fumetti.

Lo stesso fotografo che di recente ci ha fornito una prima occhiata al set di The Fantastic Four: First Steps UK ha pubblicato oggi delle foto che mostrano la Sue Storm Vanessa Kirby anche se da lontano.

È bionda e sembra indossare lo stesso costume blu che abbiamo visto nelle prime immagini del reboot, quindi riteniamo che ci siano buone probabilità che si tratti proprio della star di Mission: Impossible. In caso contrario, è probabile che si tratti di una controfigura.

Le foto dal set

Non sappiamo se le telecamere stessero riprendendo, ma sembra che la Donna invisibile stia cullando un bambino mentre cade a terra (in questo caso, un crash pad).

Fantastic Four First Steps Film Set still in production. pic.twitter.com/UvJ50HbHel — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 9, 2024

Quel bambino potrebbe essere importante anche perché da un po' di tempo si vocifera che The Fantastic Four: First Steps avrà come protagonista il giovane figlio di Reed e Sue, Franklin Richards. Sulla carta, è un mutante incredibilmente potente con la capacità di rimodellare e creare realtà, il che lo rende potenzialmente una parte cruciale dell'arrivo della Prima Famiglia Marvel sulla Terra-616.

Vanessa Kirby on Fantastic Four First Steps holding a baby. pic.twitter.com/yL6KbkpjXq — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 9, 2024

Vanessa Kirby on Fantastic Four First Steps holding a baby:https://t.co/3DwEubG8bi pic.twitter.com/1uYjGCBizZ — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 9, 2024

Le foto non sono della migliore qualità a causa della distanza e potrebbe trattarsi di una controfigura. Tuttavia, il costume blu e gli stivali bianchi sono difficili da ignorare e si tratta chiaramente di una sorta di acrobazia che prevede che il personaggio tenga in braccio un bambino piccolo.

Nelle prossime settimane i Marvel Studios rafforzeranno la sicurezza e, se The Fantastic Four: First Steps non verrà girato in ambienti esterni, allora questo scatto sfocato di Sue potrebbe essere tutto ciò che vedremo per un po' di tempo.

I Marvel Studios hanno annunciato che Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) faranno parte del cast di I Fantastici Quattro: First Steps.

Ci saranno anche Ralph Ineson nel ruolo di Galactus, Julia Garner in quello di Shalla-Bal/Silver Surfer e Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne in ruoli misteriosi. La storia vede Galactus e Silver Surfer puntare alla distruzione della Terra.

Il regista Matt Shakman ha lavorato con il co-sceneggiatore di Avatar: The Way of Water Josh Friedman e con Cam Squires di WandaVision alla sceneggiatura di The Fantastic Four: First Steps, mentre Eric Pearson (Vedova Nera) è recentemente salito a bordo per la rifinitura finale. Il film uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.