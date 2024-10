The Fantastic Four: First Steps, uno sguardo ravvicinato alla Torcia Umana di Joseph Quinn

Joseph Quinn in costume da Torcia Umana nelle nuove foto dal set, la lavorazione di Fantastic Four prosegue senza sosta.

Cresce l'hype per l'arrivo del nuovo cinecomic Marvel The Fantastic Four: First Steps, hype alimentato anche dai materiali trapelati in rete che svelano la lavorazione dell'atteso progetto. Di recente sono apparse su X foto che ritraggono la Torcia Umana di Joseph Quinn in costume. L'attore è stato avvistato su una spiaggia del Dorset, per l'esattezza Durdle Door, vicino alla battigia. Nelle immagini compare anche il suo double stunt, alimentando la curiosità su quale scena si svolga vicino all'oceano.

Dopo il suo exploit in Stranger Things, Joseph Quinn è atteso al varco dai fan che presto lo ritroveranno nei panni di un isterico imperatore ne Il Gladiatore 2. Ma il cast di Fantastic Four è davvero "super". L'acclamato Pedro Pascal, anche lui nel sequel de Il Gladiatore, sarà Reed Richards, Vanessa Kirby interpreterà Susan Storm ed Ebon Moss-Bachrach sarà Ben Grimm, alias La Cosa. A dar loro manforte, Julia Garner sarà una incarnazione al femminile di Silver Surfer e Ralph Ineson interpreterà il villain Galactus, mentre i ruoli di John Malkovich e Paul Walter Hauser restano al momento misteriosi. Per adesso non è chiaro come il film sulla Prima Famiglia Marvel si integrerà nell'MCU, ma Kevin Feige ha già confermato che il team di supereroi comparirà nei due nuovi capitoli sugli Avengers.

Uno dei fumetti più amati

Diretto da Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps dovrà proseguire l'opera iniziata da Deadpool & Wolverine riavvicinando il grande pubblico ai progetti Marvel dopo una certa "stanchezza da supereroi" manifestata in una serie di flop. Un passo verso la direzione giusta sembra provenire dal costume indossato da Joseph Quinn, perfettamente in linea con il look anni '60, preferito ai costumi realizzati in green screen che hanno imperversato nei recenti cinecomic.

Fantastic Four: gli altri supereroi esistono nella realtà della Prima Famiglia? Il regista fa chiarezza

Secondo quanto anticipato dal regista, il film in uscita a giugno 2025 avrebbe adottato un approccio molto diverso rispetto agli adattamenti precedenti. A causa della loro importanza nell'Universo Marvel, alcuni hanno spiegato la loro assenza nell'MCU ipotizzando che i supereroi sarebbero stati "bloccati" in una dimensione alternativa. In un certo senso è così, ma The Fantastic Four: First Steps presenterà invece la squadra proveniente da un universo futuristico, ma retrò. Restiamo in attesa di saperne di più.