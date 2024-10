Fantastic Four: gli altri supereroi esistono nella realtà della Prima Famiglia? Il regista fa chiarezza

Sappiamo che The Fantastic Four: First Steps dovrebbe essere ambientato in una realtà alternativa del MCU, ma ci saranno anche altre varianti dei supereroi classici?

I Marvel Studios hanno acquisito il franchise dei Fantastici 4 e degli X-Men solo dopo la fusione Disney/Fox nel 2019. Stiamo ancora aspettando di vedere una nuova versione dei mutanti, ma prima vedremo una nuova iterazione della Prima Famiglia Marvel, più di quindici anni dopo il debutto di Iron Man. Tuttavia, The Fantastic Four: First Steps si svolgerà in una realtà alternativa.

Questo ha permesso al regista Matt Shakman di ambientare l'azione in un futuristico 1960 che renderà omaggio alle prime avventure della squadra nei fumetti. Se da un lato ci aspettiamo che alla fine i Fantastici Quattro arriveranno su Terra-616, dall'altro ci sono state molte speculazioni sul fatto che, quando incontreremo i nuovi Fantastici Quattro, potremo assistere ad alcune versioni molto diverse di altri supereroi.

In un'intervista riemersa, e precedentemente trascurata, dal San Diego Comic-Con dello scorso luglio, Shakman sembra aver confermato però che i quattro saranno gli unici supereroi del loro mondo: "La cosa bella è che stiamo costruendo un nuovo universo in cui non ci sono altri eroi", aveva rivelato. "Sono i Fantastici Quattro".

Quindi, niente Avengers o Spider-Man in stile anni '60! Mentre i Fantastici Quattro saranno presenti in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, avrebbe perfettamente senso non perdere troppo tempo in camei durante la loro introduzione. Tuttavia, se le voci che si stanno diffondendo sui social media si riveleranno fondate, il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile avrà un ruolo significativo nei capitoli conclusivi della Saga del Multiverso.

Inoltre, Shakman aveva già spiegato perché The Fantastic Four: First Steps non sarà un'altra storia di origini per la Prima Famiglia Marvel: "Una delle cose che abbiamo deciso fin dall'inizio è stato di non raccontare una storia di origini. Uno dei modi in cui la stiamo facendo nostra è che non stiamo raccontando la storia di loro che vengono trasformati, ma inizieremo la nostra storia da lì. C'è un sacco di narrativa nota che porta a quel momento, giusto?".

Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) guideranno il cast del film che uscirà il 25 luglio 2025.