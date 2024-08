The Fantastic Four: First Steps, ecco La Cosa di Ebon Moss-Bachrach per la prima volta

Una nuova foto dal set di The Fantastic Four: First Steps è stata diffusa online e mostra un primo sguardo a La Cosa di Ebon Moss-Bachrach.

In Fantastic Four del 2005 e nel suo sequel, Fantastic Four del 2007: Rise of the Silver Surfer del 2007, l'attore Michael Chiklis ha indossato un costume per dare vita a La Cosa sullo schermo.

All'epoca funzionava, ma nel reboot del 2015 di Josh Trank, il personaggio interpretato da Jamie Bell è stato realizzato con degli effetti visivi (a parte il design scadente, l'aspetto era fantastico). Ora abbiamo un primo sguardo a La Cosa dagli occhi blu di The Fantastic Four: First Steps.

The Fantastic Four: First Steps, il trailer mostrato al D23 è trapelato online

Il costume vecchio stile

Scioccantemente, anche quello realizzato per il nuovo reboot sembra essere un vero e proprio costume. Per ora non sappiamo se c'è un attore - presumibilmente Ebon Moss-Bachrach - nella tuta o se si tratta semplicemente di una controfigura destinata a servire da riferimento per gli attori e gli artisti degli effetti visivi. In base ai pochi secondi di filmato che abbiamo però, sembra proprio che ci sia qualcuno sotto la tutta.

Oh shit!! I think Ebon is actually in there! Or someone is lmao. pic.twitter.com/Q1kPsPQ0KL — Caiden Reed | Scooby-Doo-Deezy (@caiden_reed) August 28, 2024

Il fatto che si tratti di una controfigura è forse la cosa più sensata, anche se una Cosa con un costume pratico (il cui volto, ad esempio, è migliorato con i VFX) potrebbe adattarsi all'estetica anni '60 del reboot dei Marvel Studios.

Tuttavia, vale la pena ricordare ciò che Moss-Bachrach ha dichiarato al Jimmy Kimmel Live all'inizio dell'anno: "In passato, credo che abbiano fatto un costume. Michael Chiklis indossava una tuta che a quanto pare era davvero scomoda, e ora... l'abbiamo superata. È una specie di cosplay, un po' amatoriale con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi sì, penso che sarà qualcosa principalmente realizzata con la motion capture".

Il cast di The Fantastic 4

Alla domanda sulla sua preparazione, la star di Andor ha aggiunto: "Interpreto Ben Grimm, che diventa La Cosa - un uomo racchiuso nella roccia. Sto leggendo un sacco di fumetti. È una cosa carina. Mi hanno dato questa specie di Marvel Unlimited, così posso andare sul mio iPad e leggere tutti i fumetti della Marvel. È fantastico". Ricordiamo anche anche un primo sguardo alla Torcia Umana di Joseph Quinn è trapelato online.

Matt Shakman (WandaVision) dirige il The Fantastic Four: First Steps da una sceneggiatura scritta da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Fantastic Four uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.

Nel cast ci saranno anche Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch).