The Fantastic Four: First Steps, primo sguardo alla Torcia Umana di Joseph Quinn

Durante il D23 Disney ha rivelato alcune anteprime video di The Fantastic Four: First Steps, regalandoci un primo sguardo alla Torcia Umana di Joseph Quinn.

Il primo sguardo ai costumi della squadra di The Fantastic Four: First Steps è stato rivelato. Il prossimo anno il Marvel Cinematic Universe dovrebbe cambiare in meglio, grazie al reboot del 2025, che porterà la Prima Famiglia Marvel nel MCU.

In occasione dell'annuncio del cast del film, la Marvel aveva pubblicato un concept art ufficiale degli attori nei panni dei loro eroi del MCU, con indosso tute in stile Fantastici Quattro degli anni Sessanta. Tuttavia, è emerso che i costumi della squadra del film sono molto diversi.

La Torcia Umana di Joseph Quinn

Al D23 2024: The Ultimate Disney Fan Event, i Marvel Studios hanno rivelato la prima immagine di uno dei costumi della squadra, ovvero quello del Johnny Storm di Joseph Quinn.

Mentre il modello delle linee sulla tuta sul set di The Fantastic Four: First Steps è lo stesso del concept art, il nuovo look rivela che la tuta è molto più bianca di quanto si pensasse inizialmente. La parte superiore della tuta è completamente bianca, dalle maniche della Torcia Umana fino al colletto, il look è accompagnato da guanti bianchi e neri. Anche il logo dei Fantastici Quattro continua a essere prevalentemente bianco, ma ora presenta un cerchio blu più piccolo in mezzo. I pantaloni sono blu mentre gli stivali di Johnny non sono visibili.

Le nuove tute bianche e blu dei Fantastici Quattro sembrano essere un cenno all'era di John Byrne della squadra della Marvel Comics. Invece dei classici costumi neri e blu, i Fantastici Quattro indossarono per la prima volta tute bianche e blu. Detto questo, i costumi del MCU non sono esattamente gli stessi. Nei fumetti non c'era il bianco sulle maniche e il colletto era a forma di cerchio. Questo modello di costume dei Fantastici Quattro è stato utilizzato negli anni '60, periodo in cui si svolge il nuovo reboot della Marvel, The Fantastic Four: First Steps.