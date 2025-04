The Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal racconta l’ansia di vestire i panni di Reed Richards

Nonostante la lunga esperienza nei grandi franchise, Pedro Pascal ha ammesso che interpretare Mister Fantastic nel nuovo The Fantastic Four: First Steps è stato "davvero un banco di prova emotivo".

Il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, The Fantastic Four: First Steps, arriverà nei cinema il prossimo 25 luglio, con la regia di Matt Shakman, già tre volte nominato agli Emmy. Si tratta del quarto tentativo di portare sul grande schermo l'iconica "Prima Famiglia" della Marvel, ma questa volta con un approccio del tutto nuovo.

La pellicola è ambientata in una realtà alternativa ispirata agli anni '60, con un'estetica retrofuturistica che fa da sfondo alle avventure dei protagonisti: Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal.

Pascal e il peso del ruolo di Mister Fantastic

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Intervistato da Entertainment Weekly, Pedro Pascal ha raccontato quanto sia stato complesso e impegnativo calarsi nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, leader del gruppo di supereroi: "È stato uno dei ruoli più impegnativi da affrontare. Ho dovuto contare molto sulle persone intorno a me per vivere al meglio l'esperienza e non farmi sopraffare. Ogni progetto importante - da Game of Thrones a Narcos, da Star Wars a The Last of Us - mi ha messo davanti a una nuova sfida. E ogni volta mi sembrava impossibile superare la pressione dell'ultima. Sono progetti carichi di aspettative, specialmente quando coinvolgono universi amati da milioni di fan. Vuoi essere all'altezza, ma anche restare fedele a te stesso e al tuo modo di raccontare i personaggi".

Johnny Storm, tra ironia e nuova sensibilità

Nella stessa intervista, anche Joseph Quinn - interprete di Johnny Storm - ha rivelato qualche dettaglio interessante sul suo personaggio, spiegando come questa nuova versione si discosti dalla precedente incarnazione cinematografica interpretata da Chris Evans: "Nel film del 2005 Johnny era il classico donnaiolo spavaldo. Ma oggi quella rappresentazione non è più attuale. Abbiamo cercato di dargli una maggiore consapevolezza emotiva e una profondità diversa. L'idea è nata proprio dalle conversazioni avute con Kevin Feige: volevamo un personaggio che si evolvesse, che fosse più autentico e meno stereotipato".

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

The Fantastic Four: First Steps porta gli spettatori in un universo stilisticamente unico, dove i protagonisti affrontano una minaccia che supera ogni limite: Galactus, il divoratore di mondi, accompagnato dal suo enigmatico araldo, Silver Surfer.

Mentre la Terra rischia di essere annientata, i Fantastici Quattro dovranno affrontare non solo l'avversario più potente mai incontrato, ma anche le tensioni e le fragilità all'interno della propria famiglia. La lotta contro Galactus si trasforma presto in qualcosa di molto più personale.

Ralph Ineson sarà Galactus e Julia Garner Silver Surfer. Nel cast anche Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne.