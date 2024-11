The Fantastic Four: First Steps, Joseph Quinn svela quando finiranno le riprese del film Marvel

C'è grande attesa per The Fantastic Four: First Steps, che introdurrà finalmente il quartetto di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. La maggior parte dei dettagli sul film sono ancora avvolti nel mistero, ma a meno di un anno dall'uscita nelle sale, Joseph Quinn ha fornito un interessante aggiornamento.

La star, durante il red carpet della premiere de Il Gladiatore 2 e che nel film dei Marvel Studios interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana, ha rivelato che al completamento delle riprese rimangono solo due settimane. Sembra quindi che la produzione - ed eventualmente la post-produzione - stiano procedendo senza intoppi.

Come detto, Quinn ha rivelato la notizia in un'intervista a Variety in occasione della prima londinese de Il Gladiatore II: "Abbiamo ancora due settimane di riprese e poi avremo finito", ha detto Quinn. L'attore ha anche fornito alcune informazioni sulla sua seconda collaborazione con Pedro Pascal, che interpreterà il ruolo del leader del gruppo, Reed Richards/Mr. Fantastic.

Il cast di The Fantastic 4

"È un piacere lavorare di nuovo con [Pascal], siamo diventati buoni amici l'uno dell'altro. E quindi ritrovarsi in una situazione in cui ci si conosce, o si conosce qualcun altro, è semplicemente piacevole. Ci stiamo divertendo molto", ha dichiarato Quinn. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de Il Gladiatore 2.

The Fantastic Four: First Steps, ecco La Cosa di Ebon Moss-Bachrach per la prima volta

Sebbene i dettagli sulla trama di The Fantastic Four: First Steps rimangano per lo più sconosciuti, è stato confermato che sarà una sorta di "opera d'epoca" che si svolgerà prima del moderno MCU e servirà a introdurre la "prima famiglia" della Marvel. Oltre a Quinn e Pascal, il quartetto è completato da Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna invisibile e da Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Ralph Ineson interpreterà il cattivo Galactus, mentre gli altri membri del cast includono Julia Garner, John Malkovich, Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser.

Ciò che è chiaro, però, è che lo sviluppo de I Fantastici Quattro si sta muovendo velocemente e sembra essere vicino al completamento. Il film è diretto da Matt Shakman da una sceneggiatura di Jeff Kaplan, Ian Springer, Eric Pearson, Josh Friedman e Peter Cameron. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sta producendo il film insieme a Nick Pepin e Grant Curtis.