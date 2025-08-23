The Fall Guy, David Leitch sogna un sequel: "Con Ryan Gosling sarebbe fantastico"

Il regista David Leitch riflette sul futuro di The Fall Guy: nonostante gli incassi inferiori alle attese, il film ha conquistato un buon seguito in streaming e recensioni positive. Ma un sequel con Ryan Gosling resta, per ora, solo un desiderio.

The Fall Guy, diretto da David Leitch e interpretato da Ryan Gosling insieme a Emily Blunt, è stato uno dei titoli più attesi della scorsa estate cinematografica. Nonostante le grandi aspettative e un cast di primissimo piano, il film non ha brillato al botteghino: con un budget di circa 150 milioni di dollari, gli incassi globali si sono fermati a 181 milioni. Numeri che, se da un lato non hanno decretato un flop assoluto, dall'altro hanno raffreddato i piani immediati di espansione del franchise.

Sin dal principio, Gosling e Leitch avevano manifestato l'intenzione di trasformare The Fall Guy in una saga, arrivando persino a confermare che la sceneggiatura di un possibile sequel fosse già stata scritta. Tuttavia, a più di un anno dall'uscita del film, l'ipotesi di un secondo capitolo appare oggi molto meno concreta.

Le parole di David Leitch sul futuro del progetto

In una recente intervista concessa a THR, David Leitch ha parlato apertamente delle prospettive di un sequel, definendolo un "sogno" personale. "Ryan e io abbiamo discusso a lungo di come il film si sia mosso e delle possibilità di svilupparne il seguito. Avevamo in mente delle idee davvero divertenti. Forse, un giorno, The Fall Guy potrebbe essere una di quelle proprietà che la gente vorrà riscoprire, proprio grazie al pubblico che lo ha apprezzato dopo l'uscita in sala. Sarebbe un sogno, ma se non dovesse accadere ci sono tante altre storie da raccontare".

The Fall Guy: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt

Il regista è consapevole che molto dipenderà dalla risposta del pubblico sul lungo periodo. L'eventuale interesse per un sequel, infatti, non può prescindere dai risultati in streaming, terreno in cui spesso titoli sottovalutati al cinema trovano una seconda vita.

Accoglienza positiva nonostante gli incassi

Sebbene The Fall Guy non abbia dominato il botteghino, l'accoglienza del pubblico e della critica è stata incoraggiante. Il film ha ottenuto un solido CinemaScore A-, indice di un buon gradimento generale, e mantiene un 81% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

The Fall Guy: Gosling durante le riprese

Molti spettatori hanno apprezzato il tono scanzonato e l'azione spettacolare che richiamano lo stile classico degli stunt movie, con Gosling perfettamente calato nei panni del protagonista. E proprio la passione che una parte del pubblico continua a dimostrare potrebbe rivelarsi decisiva nel convincere gli studios a riaprire la discussione su un secondo capitolo.

Per il momento, Leitch non si sbilancia e preferisce concentrarsi su altri progetti, ma la porta resta socchiusa. Se i numeri dello streaming e del mercato home video continueranno a essere incoraggianti, un sequel di The Fall Guy potrebbe tornare sul tavolo delle priorità. In attesa di certezze, l'idea di rivedere Ryan Gosling nei panni dello stuntman protagonista rimane una suggestione affascinante per i fan, mentre per David Leitch rappresenta ancora un sogno che, con un pizzico di fortuna, potrebbe diventare realtà.