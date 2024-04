The Fall Guy: Hannah Waddingham pianifica il marketing del film nei nuovi promo

Universal ha condiviso alcuni divertenti video in cui Hannah Waddingham prova a ideare la campagna marketing di The Fall Guy.

Mercoledì 1 maggio arriverà nelle sale italiane The Fall Guy e, mentre cresce l'attesa per assistere allo spettacolare e divertente film con star Ryan Gosling ed Emily Blunt, Universal Pictures ha condiviso dei nuovi promo molto originali.

Il lungometraggio racconterà una storia legata al mondo del cinema, con protagonisti uno stuntman e una regista, alle prese con situazioni complicate, pericolose e ad alto tasso di adrenalina.

Alla ricerca della campagna perfetta

Nel primo video Hannah Waddingham, che ha interpretato una produttrice cinematografica nella storia ideata da Drew Pearce, decide di occuparsi del marketing di The Fall Guy e propone di promuovere il film sfruttando i titoli iconici della Universal come Notting Hill o Jurassic Park, mettendo il volto di Ryan Gosling ed Emily Blunt al posto di quelli dei protagonisti.

Nel secondo video vengono poi coinvolti Khaby Lame e il "tizio con il cartello" nel tentativo di diventare virali online.

Il terzo dei video dedicati agli incontri sul marketing coinvolge infine le star dello sport, dando vita a un'interazione con Jalen Brunson e Julius Randle.

The Fall Guy, prime reazioni al film con Ryan Gosling: "Adrenalina pura", "sorprendentemente romantico"

Di cosa parla The Fall Guy

Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d'azione con un cast stellare; una lettera d'amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano.

Il film segue la storia di Colt Seavers: uno stuntman che, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento.

Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l'eroe?