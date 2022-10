Professione Pericolo: Aaron Taylor-Johnson nel cast del film con Ryan Gosling

Aaron Taylor-Johnson reciterà accanto a Ryan Gosling nel film The Fall Guy (Professione pericolo), un progetto prodotto da Universal che si ispira all'omonima serie degli anni '80 creata da Glen A. Larson. Le riprese dovrebbero

iniziare in autunno in Australia in vista di una distribuzione nei cinema americani prevista per l'1 marzo 2024.

Alla regia di The Fall Guy ci sarà David Leitch, recentemente dietro la macchina da presa di Bullet Train, che collaborerà per la seconda volta con Aaron Taylor-Johnson. Nel cast ci saranno anche Ryan Gosling ed Emily Blunt.

Bullet Train: un primo piano di Aaron Taylor-Johnson a Locarno 2022

L'opera originale aveva come protagonista Lee Majors nel ruolo di una controfigura che si metteva a lavorare come cacciatore di taglie, sfruttando a suo favore le capacità apprese lavorando a Hollywood. La serie è andata in onda sugli schermi di ABC dal 1981 al 1986.

La sceneggiatura sarà firmata da Drew Pearce e, per ora, non sono stati svelati i dettagli relativi ai potenziali cambiamenti effettuati nell'intreccio narrativo.

Nel team della produzione saranno coinvolti Leitch, Gosling, Guymon Casady e Kelly McCormick, oltre a Geoff Shaevitz e a Glen A. Larson, che aveva ideato lo show per il piccolo schermo.