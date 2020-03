The Falcon and the Winter Soldier: i video dal set svelano i villain coinvolti?

Una spettacolare sequenza di The Falcon and the Winter Soldier mostrata nei video dal set svelerebbe l'identità dei villain.

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente in corso e alcuni video dal set mostrano una spettacolare scena d'azione che potrebbe svelare l'entrata in scena dei villain contro cui lotteranno i supereroi.

Le immagini girate sul set dello show Marvel prodotto per Disney+ mostrano una complicata situazione ambientata durante il summit G20 del 2023. I video di The Falcon and the Winter Soldier ritraggono infatti John Walker/US Agent, interpretato dall'attore Wyatt Russell, entrare in azione per risolvere una situazione in cui sembrano coinvolti degli ostaggi. Il personaggio deve affrontare quattro villain e viene sconfitto dai personaggi femminili. Bucky Barnes/Winder Soldier (Sebastian Stan) riesce a liberare i leader del G20 e poi interviene per lottare a fianco di US Agent.

Le villain, secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse, indossano tutte una maschera e una di loro aveva dei capelli rossi e ricci.

Secondo alcune teorie dei fan la villain potrebbe essere Melissa Gold/Screaming Mimi che tra le pagine dei fumetti si trasforma poi nell'eroina Songbird. La gang al femminile potrebbe quindi essere The Grapplers, composta da quattro wrestler che hanno ottenuto dei poteri a causa della Power Broker, Inc, che nella storia originale prova inoltre a trovare un modo per togliere le abilità sovrannaturali ad alcuni personaggi, tra cui Battlester, partner di US Agent. Sempre tra le pagine dei fumetti Songbird è uno dei primi membri di Thunderbolts e potrebbe ora è essere coinvolta nella serie che segna il debutto del mondo Marvel sulla piattaforma di streaming Disney+.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.