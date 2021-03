The Falcon and the Winter Soldier: Wyatt Russell voleva indossare il costume di Chris Evans

Wyatt Russell ha parlato delle riprese di The Falcon and the Winter Soldier svelando che aveva chiesto di indossare il costume di Chris Evans.

Nel cast di The Falcon and the Winter Soldier c'è anche l'attore Wyatt Russell nella parte di John Walker e l'attore ha rivelato che avrebbe voluto indossare il costume di Captain America usato nei film da Chris Evans.

L'attore ha regalato qualche dettaglio della sua esperienza sul set della serie Marvel prodotta per Disney+ durante la trasmissione Jimmy Kimmel Live!.

Wyatt Russell, parlando di The Falcon and the Winter Soldier, ha raccontato: "Avevo chiesto un vecchio costume di Chris Evans per provare realmente la sensazione che stessi facendo un buon lavoro perché lui aveva fatto un lavoro talmente incredibile, e poi me ne hanno dato uno nuovo".

Indossare il costume da Captain America non ha inoltre messo particolarmente a proprio agio l'interprete di John Walker: "Ho pensato 'Oh cavolo, toglietemelo, avete preso la persona sbagliata. Rimandatemi indietro, perderete così tanti soldi'. Onestamente ho pensato 'Come recito indossando questa cosa?'".

Wyatt, inoltre, non conosceva i fumetti della Marvel e ha ammesso che ha dovuto farsi spiegare due volte la storia del suo personaggio e quanto successo prima degli eventi mostrati nella serie perché non aveva alcuna idea di quanto accaduto nel MCU nonostante abbia visto Guardiani della Galassia Vol. 2, essendoci suo padre Kurt Russell nel cast.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.