The Falcon and the Winter Soldier: il teaser degli ultimi episodi

Marvel ha condiviso online un nuovo teaser degli ultimi due episodi di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo su Disney+ ogni venerdì.

The Falcon and the Winter Soldier si concluderà con i prossimi due episodi e un nuovo teaser mostra qualche anticipazione riguardante l'epilogo della storia con protagonisti i personaggi Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Nel video si assiste a un breve riepilogo di quanto accaduto nelle puntate precedenti, per poi svelare che Sam e Bucky sono pronti ad affrontare John Walker.

Nelle puntate precedenti di The Falcon and the Winter Soldier si è assistito agli eventi successivi a quanto accaduto in Avengers: Endgame. Steve Rogers ha lasciato il suo scudo in eredità a Sam Wilson, ma lui ha preferito cederlo a un museo, senza poter prevedere che il governo aveva altri progetti.

Nelle puntate inedite si assisterà quindi al probabile scontro finale tra i due protagonisti e John Walker, il nuovo Captain America.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.