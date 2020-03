The Falcon and the Winter Soldier: stop alle riprese in Europa a causa del Coronavirus

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, che erano in corso a Praga, sono state messe in pausa a causa del Coronavirus.

Le riprese della serie The Falcon and The Winter Soldier, che erano in corso nella città di Praga, sono state fermate a causa del Coronavirus. La Marvel ha preso la decisione per preservare la sicurezza del cast e della troupe.

Il lavoro sulla serie prodotta per Disney+ era iniziato in Europa dopo alcuni mesi trascorsi nella città di Atlanta, dove ora il cast e la troupe stanno tornando. I protagonisti della serie The Falcon and the Winter Soldier sono Anthony Mackie e Sebastian Stan, che aveva pubblicato una foto delle precauzioni prese durante il viaggio in aereo, nel ruolo dei due protagonisti.

Lo show prodotto per Marvel, che dovrebbe debuttare in streaming nel mese di agosto, aveva già dovuto affrontare uno stop alle riprese dopo che un terremoto aveva colpito duramente a gennaio l'area di Porto Rico.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.