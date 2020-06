The Falcon and The Winter Soldier: la seconda stagione potrebbe avere un nuovo titolo

Secondo nuove informazioni trapelate in queste ore, la serie The Falcon and The Winter Soldier potrebbe cambiare titolo per la seconda stagione.

Nell'attesa di sapere quando ripartiranno le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, nuova serie Marvel che arriverà su Disney+, arrivano nuove indiscrezioni su una possibile seconda stagione che potrebbe avere un titolo diverso, giustificato da un'esperienza traumatica vissuta dai due protagonisti.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Sappiamo che nella serie Anthony Mackie e Sebastian Stan riprenderanno i loro rispettivi ruoli come Sam Wilson e Bucky Barnes e, secondo un nuovo rumor diffuso dall'insider Charles Murphy durante il podcast Murphy's Law, al termine della prima stagione i due affronterebbero qualcosa di davvero traumatico che darà così un nuovo titolo alla seconda stagione:

"Alla fine della prima stagione [Bucky Barnes e Sam Wilson] affronteranno un'esperienza traumatica e saranno profondamente diversi. Sicuramente ad un certo punto si è parlato di un piano per una seconda stagione... Se la faranno, non si intitolerà The Falcon and The Winter Soldier - Stagione 2. Avrà un nome differente e sarà legata ad altro dal punto di vista tematico."

Al momento tutto questo è solo un rumor non confermato anche perché la prima stagione della serie Disney+ deve essere ancora terminata. The Falcon and the Winter Soldier, scritta da Derek Kolstad (John Wick) e Malcolm Spellman (Empire) e diretta da Kari Skogland (The Handmaid's Tale), vede protagonisti Falcon e il Soldato d'Inverno, insieme a seguito degli eventi di Avengers: Endgame. Con loro nel cast ci saranno anche Emily VanCamp in quelli di Sharon Carter/Agente 13, Daniel Brühl tornerà ad interpretare Helmut Zemo mentre Wyatt Russell presterà il volto a John Walker/U.S. Agent.