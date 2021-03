The Falcon and The Winter Soldier: il nuovo trailer italiano della serie in arrivo su Disney+

Il nuovo trailer italiano di The Falcon and The Winter Soldier anticipa quello che ci aspetta nella serie in uscita su Disney+ questo venerdì.

Disney+ ha rilasciato oggi un nuovo trailer italiano della serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, facendo crescere l'attesa per il suo debutto sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 19 marzo.

Come si può vedere nel trailer ita della nuova serie, utti gli occhi sono puntati sullo scudo, mentre Sam Wilson, alias The Falcon, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d'Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier debutta venerdì 19 marzo 2021 su Disney+.